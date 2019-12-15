سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ديمقراطيان بارزان يطالبان الجمهوريين بدعم إجراءات مساءلة ترامب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:52 م
ديمقراطيان بارزان يطالبان الجمهوريين بدعم إجراءات مساءلة ترامب الرئيس الامريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا رئيسا اللجنة القضائية ولجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي ، اليوم الأحد ، الجمهوريين، في مناشدة أخيرة، إلى تنحية ولائهم الحزبي جانبا والتصويت لصالح مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

 

ومن المتوقع أن يصبح ترامب، ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة بعد أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكامل أعضائه، ربما هذا الأسبوع، على التهم الموجهة إلى ترامب لتبدأ بعدها محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

 

وحذر آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، في تصريحات لتلفزيون (إيه.بي.سي) من أن ترامب يشكل "خطرا واضحا وداهما" على الديمقراطية.

 

وقال شيف، ومعه رئيس اللجنة القضائية بالمجلس جيرولد نادلر، لنفس المحطة إن على أعضاء الكونجرس واجبا دستوريا بمحاسبة ترامب على محاولته دفع أوكرانيا لبدء تحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

 

واستغل النائبان كل فترة الهواء المتاحة لهما على المحطة اليوم الأحد في حث مجلس الشيوخ على استدعاء شهود وتحري أدلة موثقة قالا إن البيت الأبيض يحجبها.

 

وكان ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أثار احتمال إجراء محاكمة وجيزة لترامب داخل المجلس لكن دون دعوة أي شهود.

 

 


ترامب

عزل ترامب

مساءلة ترامب

الكونجرس

مجلس النواب الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قلق بين الديمقراطيين بشأن فرص هزيمة ترامب بعد الهزيمة الساحقة لليسار فى بريطانيا.. هزيمة كوربين والعمال تهدد مرشحى الحزب الديمقراطى فى أمريكا.. بايدن: فوز بوريس جونسون أظهر نتيجة الابتعاد عن الوسط

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:30 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. مطار بغداد الدولى يعلن توقف حركة الملاحة الجوية.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين.. نائب ديمقراطى معارض لعزل ترامب يعلن تغيير انتمائه الحزبى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:00 م

نيويورك تايمز تعلن دعمها لعزل ترامب.. وتؤكد: لم يترك خيارا للكونجرس

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بمشاركة وفود المنتدى

صور.. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بمشاركة وفود المنتدى

وزير الاتصالات يعلن من منتدى شباب العالم ربط 800 مبنى حكومى بالألياف الضوئية

وزير الاتصالات يعلن من منتدى شباب العالم ربط 800 مبنى حكومى بالألياف الضوئية

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور

كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

ليفربول يصل قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.. فيديو

ليفربول يصل قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.. فيديو

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة