دعوى قضائية إيطالية ضد مالك أراض لاستغلال المهاجرين بمجال العمل الزراعى

كتبت فاطمة شوقى

رفعت قوات الدرك الإيطالية (كارابينييرى) دعوى ضد صاحب مشروع زراعى ببلدة ريبيرا التابعة لمحافظة أجريجينتو ، بسبب استغلال المهاجرين بمجال العمل الزراعى، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقالت عناصر الدرك فى إيطاليا إنه تم التوصل إلى المستثمر الزراعى بعد تتبع مجموعة كبيرة من العمال، معظمهم مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى، الذين كانوا يجوبون وسط ريبيرا بحثًا عن عمل يومى مثل جنى البرتقال، وهو نشاط يتم تنفيذه من قبل المهاجرين بشكل خاص، مقابل بضعة يوروهات لقاء عملهم لمدة 10 ساعات فى اليوم، دون احترام معايير الأمن الأساسية".

وأشار الدرك إلى أنه فى قطعة أرض فى حى كاستيللو، فاجأ الكارابينيرى ثلاثة مواطنين مغاربة، جميعهم ذوى سوابق لدى الشرطة ولا يحملون تصريح إقامة نظامى، عازمين على جمع البرتقال، وأنه فى محاولة عابثة من قبل الثلاثة للهرب، قام الجيش بإيقافهم واصطحابهم إلى الثكنة العسكرية".

وذكر الدرك أن "النتائج أظهرت أن أحد الثلاثة، كان قد صدر بحقه أمر اعتقال أيضا، من مدعى عام بيرجامو لحيازته مخدرات بصورة غير مشروعة لغرض ترويجها، والذى فتحت بوجهه أبواب سجن شاكا (أجريجنتو)"، من ناحية أخرى "تم رفع دعوى قضائية ضد مالك الأرض لمنحه عمل غير قانونى لعمال الأجانب لا يحملون تصريح إقامة".