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خطوة بخطوة.. تعرف على مراحل إجراء تكميم المعدة من الدكتور كريم صبرى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:06 م
خطوة بخطوة.. تعرف على مراحل إجراء تكميم المعدة من الدكتور كريم صبرى الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

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من يرغب في إجراء عملية تكميم المعدة يكون لديه الكثير من الفضول ليتعرف على كيفية التحضير لإجراء العملية ومراحل إجرائها..

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي مراحل إجراء عملية تكميم المعدة.

 

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ"اليوم السابع" أنه في البداية يجب أن يكون المريض جاهزا نفسيا لإجراء العملية، ويجب أن نعلم إن العملية وقتها قصير للغاية وهي عملية بسيطة مدتها حوالي 20 دقيقة، والعملية يتم إجراؤها بالمنظار خلال فتحات قصيرة، وأقصى وقت يمكث فيه المريض في المستشفى لا يتعدى الـ 12 ساعة على الأكثر.

5 خطوات لتحضير ما قبل عملية تكميم المعدة
5 خطوات لتحضير ما قبل عملية تكميم المعدة

وأشار إلى أن تحضير العملية يسير في اتجاهين فإذا كان المريض من خارج مصر أو من محافظة بعيدة خارج القاهرة، يتم تجهيز المريض للعملية بالتواصل معه قبلها بوقت كاف حتى لا تحدث اي عقبات يوم اجراء العملية، حيث يتم التعرف على التاريخ المرضي للمريض ويتواصل معه عن طريق أحد من الفريق الطبي، بحيث نعرف إذا كانت هناك أي موانع لإجراء العملية، وبعدها يسافر وهو جاهز لإجراء العملية، ويقوم بإجراءها في نفس اليوم الذي يسافر به، وهذا ينطبق على المرضى من دول الخليج العربي أو من أحد المحافظات البعيدة عن القاهرة.

أما بالنسبة للتحضير العادي فأكد الدكتور كريم صبري أن المريض يقوم بزيارتي مرة في العيادة ويقوم بإجراء بعض الفحوصات المعملية، حيث يتم الاطمئنان على القلب والكلى والكبد، ونكتشف الوظائف العملية والمعملية الخاصة بالجسم، وإذا كانت هناك بعض العكوسات على سبيل المثال إذا كان يركب دعامة في القلب أو إن وظائف الكلى عالية، أو أن هناك مشاكل في الصدر، نقوم بتوجيه المريض إلى أحد من متخصصين القلب أو الكلى وفقاً للمشكلة التي يواجهها، بحيث ندخل العملية وهو جاهز نفسياً ومعملياً ونكون اطمئننا على جميع الأجهزة الحيوية في الجسم قبل إجراء العملية.

3 خطوات تضمن نجاح عملية تكميم المعدة
3 خطوات تضمن نجاح عملية تكميم المعدة

 

ولفت إلى أنه لا توجد أي موانع لإجراء العملية ولكن توجد بعض التحفظات والتي نقوم بضبطها قبل إجراء العملية بوقت كافٍ .

وأوضح أن خطوة التحضير ما قبل إجراء العملية خطوة هامة جدا مثلها مثل إجراء العملية تماما، فالتحضير الجيد ينتج عنه إجراء عملية محكمة بالإضافة إلي متابعة ما بعد العملية ، ثلاثة أشياء لابد أن نتفهمهم جيداً حتى تنجح العملية وتحصل على النتيجة التي تحلم بها بدون أي مضاعفات أو مخاطر.

يشار إلى إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في التجمع الخامس، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلى علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ أ شارع القبة - ميدان روكسي-  عمارة صيدلية العزبي-  الدور الرابع - مصر الجديدة

المعادي: عمارة 5 شارع 153 ميدان الحرية - برج الحرية - الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصلية الليبية

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي بـ ٤٠٠ متر .

 

للتواصل-طارق-صبري
 

 

الفريق-الطبي
 

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