خبير دولى بمنتدى الشباب: التحول الرقمى يحتاج لتوحيد معايير التطبيق

كتبت هبة السيد

أكد الخبير الدولى فى التحول الرقمى "توبيز بارخرديت"، إن تحقيق التحول الرقمى متعلق بتوحيد المعايير والأنظمة فى كل القطاعات مثل التعليم والصحة والنقل وطريقة إدارة البلدان وغيرها، مشيرا إلى أن توافر الهواتف الذكية ليس كافيا ولكن يجب أن يكون هناك نظام موحد للمعايير.

وأضاف على هامش جلسة التحول الرقمى والتميز الحكومى والتى تعقد على هامش منتدى شباب العالم ألذى تستضيف مدينة شرم الشيخ، "أن توحيد المعايير يتبعه أيضا تغيير ثقافة المستخدمين فى التعامل مع التكنولوجيا وتهيئة المجتمعات لذلك، إذ نحتاج التكنولوجيا كأساس ولكن هناك مشكلة فى التعامل معها لدى البعض مثل التعامل مع السوشيال ميديا وقيام البعض بوضع البيانات الخاصة بهم دون تفكير وهو ما تسبب فى أزمة فى وقتنا الحالى، لذا علينا أن نفكر ونستخدم التكنولوجيا قبل الحديث عن نوع النظام أو التكنولوجيا التى نحتاجها.

وأضاف أن التحول الرقمى لن يخفض من فرص العمل بل العكس سيخلف وظائف فى قطاعات أخرى مثل القطاعات التى تحتاج قدرا من الإبداع والابتكار، وهناك العديد من الوظائف التى يجب أن تخضع لإعادة الهيكلة للاستفادة من الموظفين بصورة أكبر، اذ يوجد سبل تكنولوجية جديدة ويجب أن يتم إعداد الأفراد لمواكبة التقدم التكنولوجى الهائل، واعداد المهارات اللازمة.

وحضر الندوة إلى جانب المتحدثين الرئيسين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".