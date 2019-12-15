حساب السيسي بـ"تويتر" ينشر جانب من كلمته بجلسة " التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"

ريهام عبد الله

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تويتر، جانب من كلمته في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم.

وجاء فى سلسلة التغريدات :"جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم: -الهدف من منتدى شباب العالم هو أن نسمع بعضنا لإثراء فكر وعقول شباب العالم".



حساب الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تويتر

وتابع :"الإرهاب صناعة شيطانية تستهدف الإنسان وتقدمه، كما أنه بات غطاء لسياسات وأهداف بعض الدول، لو تركنا دول الساحل والصحراء وحدها في مواجهة الإرهاب، سنعرضها لسقوط الدولة وضياع حلم التنمية والنزوح الجماعي لمواطنيها".

واستمر مواجهة الإرهاب تتطلب جهدا دوليا كبيرا، لأن بعض الدول قدراتها الاقتصادية والأمنية أقل من مستوى الإرهابيين، أطالب بضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتطويرها لأن أدواتها أصبحت غير عملية في مواجهة تحديات الإرهاب، خطورة الإرهاب أنه يستخدم الفكر والعقيدة لتحقيق أهدافه ومصالحه، كما أن خطورته تكمن في أن الشباب هو الأكثر تأثرا به، مصر خاضت معركتي الانتصار علي الإرهاب وتحقيق التنمية بشكل متواز ومتكامل وبنفس العزم والإصرار".