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حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:11 م
حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون
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وجه حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم الأحد، التهنئة للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي.
 
وأكد الحزب،  في بيان اليوم ،الأحد،  دعمه للرئيس المنتخب في مسعاه لخدمة الشعب وتحقيق مطالبه، موضحا أن "الشعب الجزائرى سيحقق تحت قيادة تبون ما يصبو إليه، وبما يضمن تعزيز ثقته في مؤسسات بلاده وتكريس وحدته ولم شمل أبناءه".
 
وأشاد الحزب، صاحب التمثيل الأكبر في البرلمان، بالصورة الحضارية التي ميزت الانتخابات الرئاسية وتضافر جهود مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية.
 
يذكر أن الرئيس الجزائري المنتخب تبون هو عضو في هيئة القيادة العليا لحزب جبهة التحرير الوطني، إلا أنه قرر الترشح مستقلا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فيما قرر الحزب دعم منافسه عز الدين ميهوبي الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي حل رابعا في الانتخابات الرئاسية.

الجزائر

انتخابات رئاسية

سياسة

الرئيس المنتخب

عبد المجيد تبون

رئيس الجزائر

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