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حزب الشعب النمساوى : إعلان الحكومة الجديدة يناير المقبل

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:00 م
حزب الشعب النمساوى : إعلان الحكومة الجديدة يناير المقبل سباستيان كورتس رئيس الحكومة المكلف
أ ش أ

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 أكد سباستيان كورتس، رئيس حزب الشعب، ورئيس الحكومة المكلف، أن الحكومة الجديدة سوف تُعلن في أوائل يناير المقبل، بعد تسوية كل نقاط الخلاف مع الشريك فى الائتلاف الحكومى، حزب الخضر، برئاسة فيرنر كوجلر.
 
وقال كورتس - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - "إن برنامج الحكومة الجديدة سيقوم على الوصول بعجز الموازنة إلى مستوى الصفر والحفاظ عليه وعدم فرض ضرائب جديدة واعتماد خطًا ثابتًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية".
 
وأضاف "أن المفاوضات الحكومية تسير على ما يرام ولكننا نحتاج إلى بعض الوقت لاستئناف المفاوضات عقب عطلة عيد الميلاد"، مشيرا إلى أن الحزبين المشكلين للحكومة أحرزا تقدماً جيداً يعزز حالة التفاؤل، لكن لا تزال هناك حاجة لمناقشة بعض القضايا الرئيسية.
 
وأشار كورتس إلى أن الحكومة الجديدة سوف تراعي متطلبات الشريك في الائتلاف الحكومي وأبرزها حماية المناخ وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي، لافتا إلى أن المفاوضات الحكومية المقبلة ستتناول أيضا توزيع الحقائب الوزارية في ظل تمسك حزب الشعب بالحصول على حقيبتى الخارجية والتعليم .
 

النمسا

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