حركة فتح: الاحتلال يعتمد على الجدار والاستيطان لمنع إقامة دولة فلسطينية

رام الله /أ ش أ/

قال عضو المجلس الثورى والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمى، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تعتمد على الجدار والاستيطان ومخططات الضم؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وأكد القواسمى - خلال لقائه وفدا أمريكيا، السبت فى رام الله، أن استراتيجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية واليمين المتطرف، ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية؛ لمنع حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومنع قيام دولة فلسطين، وهى : جدار الضم والتوسع والفصل العنصري، والبناء الاستيطانى وتوسعته، ومخططات الضم وخاصة غور الأردن، مضيفا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتعمد تعقيد المشهد السياسى من خلال إقحام الدين فى الصراع، واستخدامه كحجة وذريعة لاستمرار الاحتلال وتنفيذ نظام الابارتهايد (العزل العنصري) بحق الشعب الفلسطيني، وهو أمر خطير جدا وله انعكاسات ودلالات خطيره فى كل مكان فى العالم.

وأوضح القواسمى للوفد الأمريكي، أن صراعنا يكمن مع الاحتلال الإسرائيلى لأراضى دولة فلسطين بعاصمتها القدس المعترف بها فى الأمم المتحده، وليس مع الديانه اليهودية.