حجز 55 دراجة بخارية و16 سيارة بدون تراخيص سير في حملة مرورية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل علي الإنضباط المروري بالطرق وتم تحرير العديد من المخالفات المرورية.

تلقي اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي،يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المروربالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، وتم تحرير حجز 33 توك توك و22 دراجة بخارية و16 سيارة للقيادة بدون رخص سير، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابات المختصة.