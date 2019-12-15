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حبس قاتل طفلة عمرها 6 أشهر بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:32 م
حبس قاتل طفلة عمرها 6 أشهر بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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قرر أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة حبس مسجل خطر 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طفلة عمرها 6 أشهر نجلة زوجته بالضرب المبرح مما تسبب لها بنزيف بالمخ، كما أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية للأم لاستجوابها وتحريات المباحث حول الواقعة

 

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول كل من الطفلة رفيدة م ا البالغة من العمر 6 اشهر ومقيمة بعزبة عثمان دائرة القسم مصابه بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموى داخلى بالمخ وتوفيت اثناء محاولة اسعافها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ووالدتها ورده ى ر ربة منزل مصابه بكدمات بالعين اليمنى واليسرى وسحجه بالساعد الأيمن وجرح قطعى بالركبة اليسرى.

 

وأخطر اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية وتشكل ف ريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية وبسؤال الثانية اتهمت زوجها هانى ا م وشهرته " هانى كوسه " بدون عمل ومقيم ذات العنوان السابق اتهامه فى عدة والمسجل شقى خطر، بالتعدى عليها وأبنتها ( من زوج آخر ) بالضرب واحداث اصابتها ونجلتها التى أودت بحياتها على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية.

 

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا وضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8365 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م وأحيل المتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسه.


القليوبيه

مشاجرة

امن القليوبية

شبرا الخيمة

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