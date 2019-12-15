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حبس عاطل لحيازته 10 كيلو حشيش بالإسكندرية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:27 م
حبس عاطل لحيازته 10 كيلو حشيش بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الكيماوى للفحص

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطل، 42 عاما، مقيم بمنطقة الكيلو 43 ببرج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

تم عمل كمين والقى القبض على المتهم أثناء تواجده بمنطقة الكيلو 29 بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلى بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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