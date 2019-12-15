سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما تمثالين أثرى بالإسكندرية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:31 م
حبس عاطلين لحيازتهما تمثالين أثرى بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة تمثالين يشتبه فى أثريتهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها إلى الجهات المختصة لإجراء الفحص.
 
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى "وحدة تأمين الطرق والمنافذ" أثناء القيام بأعمال تأمين طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة البحيرة، حال إستقلال سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما تمثالين عليهما نقوش فرعونية "يشتبه فى كونهما أثريان"- مبلغ مالى.
 
كما تم ضُبط بحوزة أحدهما رخصة قيادة مهنية مُثبت عليها صورته "مزورة" وتحمل اسم آخر غيره، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للتمثالين بقصد الإتجار، وأن رخصة القيادة مزورة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

نيابه العامرية

تمثال اثرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة