حبس عاطلين لحيازتهما تمثالين أثرى بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية ، حبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة تمثالين يشتبه فى أثريتهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها إلى الجهات المختصة لإجراء الفحص.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى "وحدة تأمين الطرق والمنافذ" أثناء القيام بأعمال تأمين طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة البحيرة، حال إستقلال سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما تمثالين عليهما نقوش فرعونية "يشتبه فى كونهما أثريان"- مبلغ مالى.

كما تم ضُبط بحوزة أحدهما رخصة قيادة مهنية مُثبت عليها صورته "مزورة" وتحمل اسم آخر غيره، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للتمثالين بقصد الإتجار، وأن رخصة القيادة مزورة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.