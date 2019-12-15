حبس المتهمين بتشكيل عصابة لنشل المواطنين بالمولات التجارية فى الشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لنشل المواطنين فى المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابى مكون من 4 أفراد هم ربة منزل وزوجها وابنتهما، وأنهم نفذوا ما يقرب من 35 عملية نشل خلال الفترة الأخيرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين، ومازالت التحقيقات جارية معهم.

وكشفت تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، ومعاونيه النقيبان طارق الحمزاوي، وإسلام شوق، أن المتهمة الرئيسية فى الواقعة سابق اتهامها فى 35 قضية نشل وسرقة، كما أن زوجها وابنتها متهمين فى قضايا نشل ومخدرات.

ومن خلال الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد عدة أكمنة تمكنت أحدها من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع النشل، آخرها سرقة مصوغات ذهبية من فتاة، عقب اختلاق الابنة المتهمة، حديث مع المجنى عليها، ثم مغافلتها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.