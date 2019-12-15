حالة الطقس.. سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

كتب أحمد جودة

حالة الطقس.. شهدت مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، سقوط أمطار متوسطة، منذ قليل، وذلك على خلفية موجة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار فى الجو، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر اليوم الأحد، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والطقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.