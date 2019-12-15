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جهاز تعمير سيناء يغطى قرى وتجمعات شمال سيناء بخدمات التيار الكهربائى.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:22 ص
جهاز تعمير سيناء يغطى قرى وتجمعات شمال سيناء بخدمات التيار الكهربائى.. صور توصيل الكهرباء بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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غطت خدمات توصيل التيار الكهربائي كافة الأحياء والقرى والتجمعات السكانية بشمال سيناء بجهود قدمها جهاز تعمير سيناء.

وكشف المهندس ناجى ابراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن الخدمات جانب من مشروعات ضخمة يقوم بها جهاز تعمير سيناء تحت قيادة وإشراف اللواء محمود فهمى نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس محسن سعيد حامد رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء والقناة، وهى مشروعات يتم اعتمادها بعد تصديق وموافقة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

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وأشار إبراهيم لـ"اليوم السابع" إلى أنه فى مجال تدعيم وإنشاء شبكات الكهرباء بمدن ومراكز وتجمعات محافظة شمال سيناء تم تنفيذ أعمال بتكلفة 28.6 مليون جنيه وهى فى نطاق مركز بئر العبد شملت تجمعات أبو الغضين – الفاطر – ظلال النخيل – أبو الدهب – قرية تفاحة – إعسيلة – وتفريعة إعسيلة الى أبو شلة – إغريف الغزلان – كشك سلمانة – أم الحبارى – المجدرة – الزقبة – الجونة –الحازمة – ملاحة طولان – منطقة الشيخ غنام و منطقة المنصور بقاطية – تجمع السته و تجمع أم الغزلان، وقرية أم عقبة – تجمع الزقازقة – تجمع العكش العقايلة – تجمع العكش سهل الطينة – محول التونى قرية الشيخ زايد - المريح.

وبتكلفة 28.6 مليون جنيه فى نطاق مركز العريش وتشمل تجمعات الأبار الزراعية بالميدان تجمع آل جرير – ابار زراعية طريق الطويل تفريعة الزيتون – ابار زراعية بالمسمى تجمع عرابى – ابار زراعية حمادة سالم الطويل – تجمع الاحسان – منطقة سلامة القصلى بالمساعيد .

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كما سبق لجهاز تعمير سيناء إنشاء وتدعيم شبكات الكهرباء فى مركز الشيخ زويد: تجمعات الزوارعة –الزيطة – الديابى بالشلاق – الخلفات – تفريعة الحسيسى و أبووحيد بالزوارعة – تجمع الجبالى قبر عمير – أبو مقطين الغرف  وفى مركز رفح: تجمعات تجمع الحريرية بشبانة – الجلدية – استكمال تجمع الباطية – تجمع أبو عويضة.

وقال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء إن الخدمات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لقرى وتجمعات وسط سيناء تنوعت مابين خطوط ضغط عالى ومتوسط خدمت التجمعات السكانية وكذلك التجمعات الزراعية والتنموية الجديدة المنفذة فى مناطق  مركزى  نخل والحسنة وكذلك خطوط على مسارات بين القرى والمناطق وخطوط انارة للطرق  وتصل للمواقع الخدمية المنوعة .

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وأشار إلى أنه فى هذا السياق تم تدعيم وإنشاء شبكات الكهرباء بمركز نخل : تجمعات خضاخض – الجرافى – الحقل  الروا – الهرابة – كونتيلا 2 , 3 , 4 , 5 , ميتمثنى، وتوصيل التيار الكهربى للقرى الأكثرإحتياجاً و القرى بمدينة العريش - الحسنة، وخط كهرباء بئر الدقاق – تجمع الحمة – بئر، وإنارة الطريق الدولي من قرية الميدان حتي سبيكة ومن تجمع مزار حتي قرية الروضة بطول 15 كم، وانارة الطريق المؤدي للصالة المغطاة بالعريش والمستشفي الجديد ببئر العبد، وتدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لبعض التجمعات والقري بمدينة بئر العبد  وهى الصفراء , إغريف المحمم , جرن الحاوى , فاطر الدواغرة , أم الدوانين , الازهر, أم العصافير , صفطت , المائة بيت بالخربة , جنوب مصفق , حميد , ابو حسان , حى الرحمن ، وإعسيلة , البطر بتفاحة , أم معبد برابعة , محول صقر العرب , محول الطيارة , النوربقاطية , محول برمانة , الشواحط , مصفق , الجنادل , المضبعة , أبو عرادة .

 

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وقال إنه تم توصيل التيار الكهربائى لبعض التجمعات والقرى بمدينة نخل تجمعات وادى الحاج، النثيلة، أبو صوان، المراشدة، بئر رقم 1 بصدر الحيطان، والسوق التجارى، المنطقة الصناعية، حى المزرعة، والجفجافة، الكيلو 64، بغداد / الدبابسة، وتدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لبعض التجمعات والقري بمدينة الحسنة بالميتمثنى، ام شيحان وخط ربط بين المغفر / المنبطح.

 
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شمال سيناء

العريش

خدمات الكهرباء بشمال سيناء

جهاز تعمير سيناء

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