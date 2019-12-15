جراهام: سأعمل على جعل إجراءات عزل ترامب "تموت سريعا" فى مجلس الشيوخ

كتب محمد جمال

تعهّد رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكى السناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام بالمساعدة فى جعل إجراءات العزل "تموت سريعا" فى المجلس مع زيادة احتمالات تمرير مجلس النواب ذى الأغلبية الديمقراطية لمادتى الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب.

وقال جراهام - فى تصريحات تليفزيونية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى - "هذا الشيء سيأتى إلى مجلس الشيوخ وسيموت سريعا ، وسأفعل كل شيء أستطيع فعله لجعله يموت سريعا ، ما أراه قادما ويحدث اليوم هو فقط (هراء) حزبي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من اللائق أن يطلب الرئيس مساعدة من حكومات أجنبية على غرار ما فعل ترامب حينما طلب من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى التحقيق بحق جو بايدن منافسه الديمقراطى المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة ، قال جراهام " أعتقد أن ذلك لائق".

ويأتى هذا بعد يوم من تصويت اللجنة القضائية بمجلس النواب بالأغلبية لصالح تمرير مادتى الاتهام بحق دونالد ترامب هما إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس ؛ لتتحول لائحة الاتهام للتصويت عليها من جانب مجلس النواب بكامل أعضائه للمرة الثالثة فى تاريخ الولايات المتحدة، وصوّت النواب الديمقراطيون بإقرار مواد الاتهام، فيما صوّت الجمهوريون ضدّها.

وستنتقل مادتا الاتهام للتصويت عليها من جانب جميع أعضاء مجلس النواب، والذى قد يجرى الأسبوع المقبل؛ ليتم تمريرها من ثمّ إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبة الجمهورية ، ويجب أن يصوّت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ (67 سيناتور على الأقل) لصالح عزل ترامب حتى يخرج من منصبه، وهو أمر صعب بالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على المجلس.