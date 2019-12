جامعة سويدية تبتكر سائل يحفظ طاقة الشمس ويخزنها كوقود 18 عاما

بعد أبحاث استمرت لمدة 10 أعوام وبتكلفة تقدر بمليونى يورو فى تطوير وحدة تخزين الطاقة الشمسية الكيميائية الجديدة بجامعة " تشالمرز " للتكنولوجيا فى مدينة جوتنبرج السويدية، أبتكر فريق علمى كاسبر موث بولسن من الجامعة سائلا خاصا يمكنه امتصاص طاقة الشمس وتخزينها 18 عامًا كوقود حرارى وفق ما تم نشره بموقع "سبوتينك ".

ويعمل السائل كبطارية قابلة لإعادة الشحن، لكن بدلا من الكهرباء، تدخل أشعة الشمس وتخرج كحرارة عند الحاجة.

