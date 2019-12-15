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بتكلفة 2 مليون يورو..

جامعة سويدية تبتكر سائل يحفظ طاقة الشمس ويخزنها كوقود 18 عاما

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:37 م
جامعة سويدية تبتكر سائل يحفظ طاقة الشمس ويخزنها كوقود 18 عاما سائل يخزن الطاقة الشمسية
هند المغربي

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بعد أبحاث استمرت لمدة 10 أعوام وبتكلفة تقدر بمليونى يورو فى تطوير وحدة تخزين الطاقة الشمسية الكيميائية الجديدة بجامعة " تشالمرز " للتكنولوجيا فى مدينة جوتنبرج السويدية، أبتكر فريق علمى كاسبر موث بولسن من الجامعة سائلا خاصا يمكنه امتصاص طاقة الشمس وتخزينها 18 عامًا كوقود حرارى وفق ما تم نشره بموقع "سبوتينك ".

 

ويعمل السائل كبطارية قابلة لإعادة الشحن، لكن بدلا من الكهرباء، تدخل أشعة الشمس وتخرج كحرارة عند الحاجة.

 

ويعتمد الابتكار على أجزاء داخل السائل يمكنها امتصاص الطاقة تتكون من الكربون والهيدروجين والنيتروجين، وتكون المادة سائلة فى درجة حرارة الغرفة وتمتص طاقة الشمس وتخزنها، ليتم إطلاقها لاحقا عند الحاجة إليها من خلال جهاز خاص، خلال فترة زمنية قد تمتد إلى 18 عاما، بحسب "سى أن إن".

وطور الباحثون الابتكار وأصبح قادرا على تخزين الطاقة لمدة تزيد عن عمر بطارية "ليثيوم أيون" التى تخزن بفترة تقارب من 5-10 سنوات فقط، حيث استخدم الباحثون أنبوبا زجاجيا يمكن وضعه على النافذة أو فى سيارة، ليقوم بجمع الطاقة وإطلاقها لاحقا، مما يخفف من نفقات تدفئة المنازل أو المركبات.

ويركز الباحثون حاليا على استخدام هذه الطريقة لتوليد الكهرباء، والتى يعتقد أنها ستكون متاحة قريبا بعد رصد ميزانية بحثية تقدر بـ 5 ملايين يورو.


سائل

وقود

باحثون

السويد

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