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جامعة الزقازيق تطلق حملة للكشف المبكر على أورام الثدي بالقري و الكليات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:18 م
جامعة الزقازيق تطلق حملة للكشف المبكر على أورام الثدي بالقري و الكليات جامعة الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى –حمدى عبدالعظيم

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أعلنت جامعة الزقازيق، إطلاق حملة للكشف المبكر على أورام الثدي بالكليات ، و بعدها لمراكز وقرى محافظة الشرقية ، وذلك اعتبار من الثلاثاء بعد غد 17 ديسمبر  في إطار  فعاليات مهرجان البيئة السابع عشر تحت رعاية  الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة .
 
و قالت الدكتورة نهلة الجمال المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الحملة تستهدف الكشف على طالبات كليات جامعة الزقازيق وعضوات هيئة التدريس والعاملات بالجهاز الإداري والخدمات المعاونة ثم تنطلق بعدها  القوافل الطبية والتمريضية لتجوب مراكز وقرى محافظة الشرقية لفحص السيدات والفتيات .
 
وأوضحت نهلة الجمال أن الحملة ستبدأ أولى بعد غدٍ بكليتي الآداب والتجارة حيث تم تخصيص حجرة للكشف بالدور الثاني بجوار العيادة الطبية بكلية التجارة ، لإجراء الكشف الطبي والفحص من خلال أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الأورام بكلية الطب البشري كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحوصات والأشعات لمستشفيات الجامعة لتقديم العلاج  اللازم .
 
 
 
 
 

الشرقية

جامعة الزقازيق

اورام الثدي

اخبار الشرقية

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