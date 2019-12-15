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"تنسيقية شباب الأحزاب": منتدى شباب العالم ترسيخ لدور مصر على المستوى دوليا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:45 م
"تنسيقية شباب الأحزاب": منتدى شباب العالم ترسيخ لدور مصر على المستوى دوليا الإعلامية لبنى عسل
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال إبراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، هى الأكثر تميزاً، حيث إن النسختين السابقتين كانتا تمهيداً كبيراً، مشيراً إلى أن هذه المرة تضم نخبا واسعة وتمثيلا دوليا، وعدد يصل إلى 8 آلاف من الحضور.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن حجم القضايا التى يناقشها المنتدى يمتد إلى عمق القضايا وجوهرها، من قضايا اللاجئين والتحول الرقمى ومكافحة الإرهاب، وهو جزء من رسالة مصر المستمرة عبر المنتديات.

 

وأكد أن النجاحات التى حققها منتى شباب العالم فى نسخها الثلاث رسخت موقع المنتدى على مستوى العالم، وأصبح أحد نقاط الالتقاء الحضارى، ومنطقة يناقش فيها الجيل الجديد من النخب الشابة على مستوى العالم أهم القضايا التى تخصهم، وهو بمثابة استعادة القوى الناعمة المصرية، وأصبحت محفل دولى يهتم به العالم، وأشادت به الأمم المتحدة.

 

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المنتدى أصبح بمثابة ترسيخ لدور مصر على المستوى الدولى فى خارج الأطر الدبلوماسية، رغم حضور عدد كبير من الدبلوماسيين.

 

 


منتدى شباب العالم

المنتدى

شرم الشيخ

الشباب

مصر

تنسيقية شباب الاحزاب

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