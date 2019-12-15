تقرير أممى يتهم قوات الأمن فى تشيلى بممارسة العنف ضد المتظاهرين

جنيف /أ ش أ/

اتهم تقرير صادر عن مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قوات الجيش والشرطة فى تشيلى بممارسة أعمال العنف بدون تمييز وارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المتظاهرين فى تشيلى مؤخرا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، السبت - أن التقرير المكون من 30 صفحة أوضح انزعاج مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان إزاء استخدام عناصر الأمن فى تشيلى للقوة بشكل مفرط، فضلا عن وقوع انتهاكات خطيرة من جانب قوات الجيش والأمن شملت عمليات تعذيب واغتصاب خلال قمع المظاهرات الجماعية التى شهدتها البلاد مؤخرا احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع التقرير "إن حملات المداهمة التى اتسمت بالعنف أسفرت عن مصرع العشرات، فضلا عن سقوط أعداد كبيرة من المصابين، واحتجاز آلاف من المتظاهرين بشكل تعسفى".

وكان مكتب الادعاء العام فى تشيلى قد كشف النقاب عن قيامه بالتحقيق فى وفاة 26 شخصا، فيما حمل تقرير مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان عناصر تابعة للحكومة المسئولية عن مصرع العديد منهم، نظرا لاستخدام الذخيرة الحية فى بعض الحالات .