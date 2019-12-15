تفاصيل لقاء تميم وفالح الفياض لمواجهة التظاهرات العراقية ضد تواجد إيران

ريهام عبد الله

كشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة، عن تفاصيل لقاء جمع بين تميم بن حمد، أمير قطر، و"فالح الفياض" مسؤول الحشد الشعبى فى العراق فى الدوحة، وبحثا كيفية مواجهة التظاهرات الحاشدة فى العراق ضد الوجود الإيراني.

وكشفت مصادر لـ "قطريليكس" عن عقد تيم بن حمد لقاءً مع فالح الفياض مسؤول الحشد الشعبى والذى جاء بالتزامن مع لقاء وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف المتواجد فى الدوحة.



قطريليكس

واتفق الجانبان خلال اللقاء على كيفية مواجهة التظاهرات الحاشدة فى العراق ضد الوجود الإيراني.

وأكدت المصادر أن اللقاء تضمن عرض عدة خطوات مقترحة من تميم لتنفيذها لإخماد التظاهرات لصالح النفوذ الإيراني.

وأضافت المصادر عن طلب فالح الفياض تميم بن حمد فى توفير ميزانية مخصصة لتنفيذ هذه الخطوات وطالبه بدعم إعلامى ومالى كبير خلال هذه الفترة، ووعد تميم بن حمد دعم الفياض بشكل إعلامى مكثف.

وتأتى زيارة مسؤول الحشد الشعبى ضِمن مسلسل النظام فى تنفيذ مخطط تخريبى فى العراق لصالح إيران التى تجد رفضا شعبيا كبيرا فى العراق لوجودها هناك بعد مظاهرات حاشدة مستمرة على مدار الفترة الماضية طالبت بالقضاء على الإرهاب والفساد ورحيل كافة رموز إيران.