سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على ميثاق تأسيس هولندا مملكة الأراضى المنخفضة الموقع من 65 سنة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:04 م
تعرف على ميثاق تأسيس هولندا مملكة الأراضى المنخفضة الموقع من 65 سنة الملكة ماكسميا ملكة هولندا
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 فى مثل هذا اليوم 15 ديسمبر 1954 ، أي قبل نحو 65 سنة تم توقيع اتفاق نتج عنه تأسيس مملكة هولندا فى قارة اوروبا .

وميثاق مملكة الأراضي المنخفضة  عبارة عن اتفاق حدد ملامح العلاقة السياسية بين الأربعة دول المختلفة التي تشكل مملكة هولندا ، وهى  أروبا، كوراساو، وسانت مارتن في الكاريبي وهولندا (بالنسبة للجزء الأكبر) في أوروبا.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الاتفاق ،هو الوثيقة القانونية الرائدة في المملكة. في دستور هولندا والقوانين الأساسية للدول الثلاث الأخرى تخضع قانونياً لميثاق الأمم المتحدة.

و النسخة الأولى من الميثاق التي وصفت العلاقة بين هولندا وسورينام وجزر الأنتيل الهولندية تم التوقيع عليها من قبل الملكة يوليانا في 15 ديسمبر 1954.

 


مملكة الاراضى المنخفضة

هولندا

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. شاب يعتدى على مسن يرتدى زى عامل نظافة بطنطا.. ورئيس الحي: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو .. شاب يعتدى على مسن يرتدى زى عامل نظافة بطنطا.. ورئيس الحي: مضطرب ولا يتبعنا

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

ارتباك وانشقاقات تضرب حزب أردوغان .. استقالة 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى ..ومؤسسون للحزب الحاكم يعترفون : الشللية تسود .. و ضربة موجعة للديكتاتور التركي بإعلان داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد

ارتباك وانشقاقات تضرب حزب أردوغان .. استقالة 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى ..ومؤسسون للحزب الحاكم يعترفون : الشللية تسود .. و ضربة موجعة للديكتاتور التركي بإعلان داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد

بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الادارية الجديدة

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الادارية الجديدة

محمود محيى الدين لـ"اليوم السابع" من شرم الشيخ: منتدى شباب العالم أفضل دعاية لمصر وشكرا للمنظمين على التنوع فى القضايا.. ويؤكد: مصر الأفضل نموا بين دول المنطقة العربية.. ومشروعات البنية التحتية جاذبة للاستثمار

محمود محيى الدين لـ"اليوم السابع" من شرم الشيخ: منتدى شباب العالم أفضل دعاية لمصر وشكرا للمنظمين على التنوع فى القضايا.. ويؤكد: مصر الأفضل نموا بين دول المنطقة العربية.. ومشروعات البنية التحتية جاذبة للاستثمار

"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات

"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات

مانشستر سيتي يكتفى بثلاثية ضد أرسنال فى الدوري الانجليزي.. فيديو

مانشستر سيتي يكتفى بثلاثية ضد أرسنال فى الدوري الانجليزي.. فيديو

الجماهير تستقبل محمد صلاح بأغنية الملك المصري في قطر.. فيديو

الجماهير تستقبل محمد صلاح بأغنية الملك المصري في قطر.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة