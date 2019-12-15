تعرف على الحالات التى يجب إبلاغ شركة الكهرباء عنها

كتبت رحمة رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، مجموعة من القواعد التى يجب على مشترك مرفق الكهرباء الإبلاغ عنها فى شركة توزيع الكهرباء، حرصا من الجهاز على القيام بدوره لتوعية مستهلك مرفق الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك، و يوضح هذا المنشور الحالات التى يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها وهى كالاتى:

1- حدوث عطل أو ماس فى العداد.

2- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلى الى تجارى أو العكس.

4- اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من العداد الخاص بالمشترك أو غيره.