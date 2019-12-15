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تحرير 406 مخالفة مرورية وفحص 21شخص جنائى فى حملة بالمنوفية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:15 م
تحرير 406 مخالفة مرورية وفحص 21شخص جنائى فى حملة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية،واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف .

والتى أسفرت عن تحرير 406مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 10دراجات نارية بدون لوحات معدنية،وفحص 9سيارات خوفا من إحتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الامن والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات ،وفحـص 22شخص كما تم فحص 8شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم،وفحص 9أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على إستمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة،بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

يأتى في إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .   

 

 

 


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