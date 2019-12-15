تحذيرات فى بريطانيا من هطول كثيف للثلوج وفيضانات

حذرت سلطات الطقس البريطانية اليوم الأحد من هطول الثلوج الكثيف ووقوع الفيضانات بأنحاء البلاد بعد تعرض الأجزاء الشمالية لعواصف جليدية.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن السلطات أصدرت عشرة تحذيرات من وقوع فيضانات محتملة بشكل كبير إلى جانب إصدار 115 تنبيها متعلقا بالفيضانات في العديد من أنحاء البلاد.
وتابعت القناة أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة هطولا كثيفا للأمطار وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ورياح قوية.
تحذيرات فى بريطانيا من هطول كثيف للثلوج وفيضاناتالأحد، 15 ديسمبر 2019 01:49 م
ثلوج
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حذرت سلطات الطقس البريطانية اليوم الأحد من هطول الثلوج الكثيف ووقوع الفيضانات بأنحاء البلاد بعد تعرض الأجزاء الشمالية لعواصف جليدية.
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