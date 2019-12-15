تجديد حبس "مستريحة المطاعم" 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على 1.383 مليون جنيه

كتبت أمنية الموجى

جدد

قاضى المعارضات

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، حبس متهمة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة النيابة، فى اتهامها بالاستيلاء على مليون و383 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة

وذكرت التحريات أن المتهمة تعمل بأحد البنوك الشهيرة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات، أن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.