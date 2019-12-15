تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل أجنبى داخل شقة مستأجرة فى النزهة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شخص أجنبى الجنسية داخل شقة مستأجرة بقصد سرقته.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار احمد عز لدين أمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تعرفا على المجنى عليه عبر موقع الـ"فيس بوك"، وتوجها إليه بقصد تخديره وسرقته، وسدد أحدهما إليه عدة طعنات أودت بحياته.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا بالعثور على جثة شخص يحمل جنسية أجنبية، داخل شقة مستأجرة، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بحجرة النوم، وبها آثار جروح طعنية متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، وآثار خنق بالرقبة، وسلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود متعلقات المجنى عليه الشخصية.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه حضر للبلاد واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى، وأنه أبلغ المكتب الذى أجّر له الشقة باعتزامه المغادرة، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطلين يقيمان بمحافظة الفيوم.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت موقع الفيس بوك، واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة، وحاولا تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بافتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير، وسدد المتهم الأول له عدة طعنات مستخدما سلاحا أبيض “سكينا”، وسرقا متعلقاته، وتخلص المتهمان من الملابس التى يرتديانها، والسكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة.