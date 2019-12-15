بعد الحكم عليه.. 5 محطات بقضية موظف بـ"التنمية الصناعية" اختلس 1.5 مليون جنيه

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم "شهاب الدين. ز"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون و384 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، لاتهامه باختلاس أموال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز محطات القضية من البداية وحتى صدور الحكم.

1- المتهم يعمل المسئول المالى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

2- المتهم اختلس مبلغ مليون ونص المليون جنيه من عهدته.

3- هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

4- النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

5- "الجنايات" تقضى بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفة

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "شهاب الدين.ز"، أمين خزينة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفا عموميا، باختلاس أموال فى حيازته بسبب وظيفته مبلغ مليون و384 ألف جنيه، المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بموجب حوافظ توريد نقدية عليها توقيعه.