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بأكثر من 100 فاعلية ترفيهية.. موسم الرياض يحطم التوقعات ويستقبل 10 ملايين زائر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:26 ص
بأكثر من 100 فاعلية ترفيهية.. موسم الرياض يحطم التوقعات ويستقبل 10 ملايين زائر موسم الرياض
كتب محمد رضا

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أعلنت الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، أن عدد زوار موسم الرياض وصل إلى 10 ملايين زائر، حيث حقق موسم الرياض، وهو الأضخم فى الشرق الأوسط، نجاحاً منقطع النظير، على كافة الأصعدة سواء من حيث الفعاليات أو عدد الزوار.

ويقدم موسم الرياض أكثر من 100 فاعلية خلال فترة تزيد عن شهرين بـ12 منطقة محددة، وكان من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 7 ملايين و500 ألف، إلا أن الموسم حقق نجاحا منقطع النظير، بعدما كسر عدد زواره حاجز الـ10 مليون زائر.

يذكر أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أمر بتمديد موسم الرياض حتى نهاية شهر يناير 2020، وتعد فعاليات موسم الرياض أحد مواسم المملكة فى 2019، التى تم إطلاقها لأول مرة فى فبراير الماضي، حيث تم تقديم 11 موسما، بهدف جذب السياح للسعودية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يساهم فى تحقيق خطة المملكة ورؤيتها 2030، النى تعزز خلالها قطاعى الترفية والسياحة، كأحد أشكال التنوع فى مصادر الدخل.


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