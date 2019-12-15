اليونسكو تحذف مهرجانا بلجيكيا من قائمتها للتراث غير المادى.. اعرف السبب

كتب محمد رضا

أعلنت منظمة اليونسكو، سحب مهرجان "ألست" البلجيكى، من قائمة التراث الثقافى غير المادى، بعد اتهام هذا الحدث بمعاداة السامية، لأنه سمح بمرور عربة تقدّم صورة كاريكاتورية عن اليهود المتشددين.

وكان هذا الحدث الثقافى، الذى يُقام فى منطقة فلاندر البلجيكية الناطقة بالهولندية، قد أدرج على القائمة سنة 2010، لكنه أصبح موضع انتقادات من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منذ نسخته الأخيرة فى مارس، ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التى تقوم فيها اليونسكو بمثل هذا السحب من قائمتها للتراث الثقافى غير المادى.



مهرجان ألست البلجيكى

وكان وجود هذه العربة التى قدمت صورة كاريكاتورية عن اليهود المتشددين، إذ أظهرتهم جالسين على أكياس من الذهب، قد أثار غضبًا لدى ممثلى الطائفة اليهودية فى بلجيكا، والتى تضم نحو 40 ألف شخص.

وقالت حينها، أودرى أزولا المديرة العامة لليونسكو، حسب ما نقلته "العين الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، إن المنظمة يجب أن تكون متيقظة وحازمة إزاء انحرافات مهرجان مدرج على قائمة التراث الإنسانى، وينتهك القيم الأساسية، وأضافت: "هذه ليست المرة الأولى التى تشارك فيها مثل هذه العربات العنصرية والمعادية للسامية فى هذا المهرجان".

وفى هذه التصريحات إشارة إلى نسخة عام 2013، التى شهدت استعراض عربة تظهر قائد حزب انفصالى لمنطقة فلاندر البلجيكية على هيئة ضابط نازى، فى مؤشر إلى موقفه المفترض المؤيد لإخراج الأشخاص الناطقين بالفرنسية من هذه المنطقة، فيما تصنف اليونسكو منذ اتفاقها الصادر فى العام 1972، أجمل مواقع العالم، لكنها باتت تملك سلطة لحماية "التراث الثقافى غير المادى للبشرية" بموجب اتفاق وقّع سنة 2003.