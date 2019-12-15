اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس فى جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»: يجب الوقوف أمام الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية.. الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم.. ولا يجب ترك أفريقيا وحدها فى المواجهة بقدرات اقتصادية وأمنية محدودة

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