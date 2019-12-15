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اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:16 م
اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس فى جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»: يجب الوقوف أمام الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية.. الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم.. ولا يجب ترك أفريقيا وحدها فى المواجهة بقدرات اقتصادية وأمنية محدودة

 

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رسائل حاسمة من السيسى فى منتدى شباب العالم: قوانين الأمم المتحدة ليست عصرية.. والمنظمة تحتاج للتطوير.. الدول الصغيرة تدفع ثمن صراعات الدول الكبرى.. والمثل يقول: «عندما تتصارع الفيلة لا تسأل عن العشب».. لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها.. ولا بديل عن استعادة الدولة الوطنية

 

 

مفاجأة أبوالغيط: 2011 ليست ربيعاً عربياً.. وزادت أطماع تركيا فى المنطقة.. 500 ألف سورى فقدوا أرواحهم.. 5 ملايين غادروا بلادهم.. ليبيا تهدمت.. وعادت الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن

 

وزير الخارجية: الإرهاب تنامى فى المنطقة بعد 2011 ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهة الظاهرة

 

مفوض سابق بالاتحاد الأوروبى يبرئ اللاجئين من الإرهاب.. وأمين «التعاون الإسلامى»: الإنترنت خطر على العالم

 

مسؤول أممى: 250 مليون شخص حول العالم على وشك المجاعة

 

اليوم السابع
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اليوم السابع بلس

السيسى

الإرهاب

منتدى شباب العالم

منتدى شرم الشيخ

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