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اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته شادى محمد وزوجته
كتب كريم صبحى

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تواصل محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، محاكمة زوجة شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق بتهمة سرقة شقته.

وكانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلى، والمنتخب بإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية وميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلى السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.


شادى محمد

زوجة شادى محمد

سرقة شقة شادى محمد

حبس زوجة شادى محمد

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