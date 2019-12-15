المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال فوتيس فوتيو المفوض الرئاسى القبرصى للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، إنه بالنسبة للقبارصة فإن مصر مهمة جداً لنا وهذا على المستوى التاريخى والاستراتيجى، موضحاً أنه فى عام 2014 بدأنا نتحدث مع مصر واليونان فى تشكيل الشراكة الثلاثية، والمهمة كانت صعبة، ولكن بعد مرور 6 سنوات، فإنه أفضل شىء فعلناه ونجحنا فى إنجاز الكثير، فى مجال السياحة والصحة والتعليم والمهاجرين.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد، على هامش منتدى شباب العالم، أن هناك برنامج خاص جدا، لما يعنى "الحنين إلى الماض" لإعادة شعوب الدول الثلاثة المهاجرة لجذورهم.

وتابع: "نخطط للمرحلة الثانية وسنتقابل فى أثينا بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، لافتاً إلى أنه يتناقش مع نبيلة مكرم فى العديد من الأشياء، مردفاً: "نشجع المبادرات بين الشعوب لأن شبابنا والأجيال الصغيرة أن تجتمع وتعرف التاريخ الخاص بالدول الثلاثة".