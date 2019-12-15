سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعاينة تكشف سبب اندلاع حريق بجراج سيارات فى العجوزة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:13 م
المعاينة تكشف سبب اندلاع حريق بجراج سيارات فى العجوزة حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة، عدم وجود شبهة جنائية فى حريق شب بجراج سيارات، بمنطقة أرض اللواء.

وتبين من خلال المعاينة، أن ماس كهربائى بعامود كهرباء، تسبب فى اشتعال النيران، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق شب بجراج سيارات، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من خلال المعاينة، عدم تعرض السيارات المركونة بالجراج لأى تلفيات، وأن ماس كهربائى بعامود كهرباء وراء اندلاع الحريق.

 


حريق جراج

ارض اللواء

ماس كهرباء

العجوزة

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة