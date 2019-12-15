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المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:16 م
المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة انفجارات
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن المرصد الليبي، أعلن عن سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة.

 

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن الجمعة، أن سلاح الجو استهدف مواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة (TB2) بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة ، حسبما نشرت سكاى نيوز .
 
 
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان أنه "تم تدمير شحنات عسكرية تركية بمواقع تخزينها بنجاح ودقة عالية وقد نتج عن ذلك انفجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية المسيرة".
 
 

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