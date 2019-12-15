المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ينظم ندوة عن صور العنف.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء اليوم أنه فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة ندوة تحت عنوان "الحرمان من التعليم والزواج المبكر"، كأحد صور العنف ضد المرأة، ضمن سلسلة ندوات يعقدها الفرع لمناهضة العنف ضد المرأة، بمعهد آل بدوى الإعدادى الأزهرى للفتيات، بحضور طلبة ومعلمين بالمعهد.

وقدمت إحسان داود، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، تعريف بالاحتفال باليوم العالمى للعنف ضد المرأة، ودور المجلس القومى للمرأة فى مناهضة هذه الظاهرة، من خلال حملات التوعية والرصد وحملات طرق الأبواب، واختصاصات المجلس القومي للمرأة، ودوره في مساندة المرأة، خاصة المرأة المعيلة، والمعنفة، وبرامج التمكين الاقتصادي، وأهمية التعليم للفتاة منذ الصغر، وضرورة استكمال التعليم للفتاة لخلق جيل واعى قادرة على خدمة المجتمع وبناء أسرة متعلمة .

وأكدت مقرر القومى للمرأة بشمال سيناء حرص المجلس القومى للمرأة على القضاء على مشكلة التسريب من التعليم لتتمكن الفتاة من الدفاع عن حقوقها، ونبذ العنف ضدها، وتكون قادرة على أداء الواجبات التى عليها نحو بيتها ومجتمعها، وأن نحرص على التنشئة الاجتماعية الصحيحة لأبنائنا وبناتنا، وشددت على أهمية مواجهة الزواج المبكر، بسبب المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية، ونبذ التنمر لأنه سلوك خاطئ له تأثير سلبى على أفراد المجتمع، وأنه ضد قيم وأخلاق الإسلام.

وتحدثت نسرين حمدى - محامية بمكتب شكاوى المرأة بشمال سيناء - عن العنف ضد المرأة فى القانون، وقالت إنه من أشكال العنف الحرمان من التعليم والزواج المبكر وضياع حقوق الفتاة نتيجة الزواج العرفى، وأكدت أن خط نجدة الطفل 16000 للإبلاغ عن أى ممارسات بحق الفتاة وخاصة حالات الإجبار على الزواج المبكر، وتم أيضا التحدث عن مكتب الشكاوى وأهدافه وشركائه وشبكة المحامين المتطوعين وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية المجانية للمرأة والخط المختصر هو 15115.



قومى المرأة بشمال سيناء ينظم ندوة عن صور العنف



قومى المرأة بشمال سيناء ينظم ندوة عن صور العنف