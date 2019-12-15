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الكرملين: الرئيسان الروسى والأوكرانى لم يتفقا على الكثير من القضايا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:26 م
الكرملين: الرئيسان الروسى والأوكرانى لم يتفقا على الكثير من القضايا المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
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قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى بدآ مناقشات إلا أنها لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا حتى الآن.
وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - "بدأ بوتين وزيلنسكى الحديث إلى بعضهما البعض، إلا أنهما بعيدين كل البعد عن التوصل إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا، فهما يستخدمان مصطلحات مختلفة".. وتابع "أعتقد أن المحادثة التى جرت بينهما استمرت نحو 15 دقيقة، إذا فهى ليست وجيزة إلى هذا الحد، كما قاطعهما لاحقا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى أصر على أن يستمر العمل فى صيغة نورماندى".
وكانت قمة "رباعية نورماندي" قد عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في 9 ديسمبر للمرة الأولى بعد توقف دام 3 سنوات، حيث اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الإليزيه لمناقشة سبل تسوية النزاع في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.
وعقب المحادثات التي استغرقت سبع ساعات، دعا المشاركون في القمة إلى وقف تام وشامل لإطلاق النار حتى نهاية عام 2019 واتفقوا على دعم اتفاق في إطار مجموعة الاتصال المعنية بالتسوية السياسية في شرق أوكرانيا حول مناطق الفصل الثلاثة الإضافية بهدف إعادة نشر القوات والمعدات العسكرية بحلول نهاية مارس 2020.


الكرملين

الرئاسة الروسية

دميترى بيسكوف

فلاديمير بوتين

فولوديمير زيلنسكى

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