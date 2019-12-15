القبض على المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة فى البساتين

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مسكن بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأن موظف ومقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة مشغولات ذهبية من داخل غرفة النوم الخاصة به.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات، وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم "مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة مسكن"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، اثناء استقلاله سيارة "مستأجرة" وبحوزته (عتله حديدية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (صاحب محل مصوغات كائن بمنطقة الملك الصالح بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ومقيم بذات العنوان، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة مسكن"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.