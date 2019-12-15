العربية: البرلمان الليبى يطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف باتفاق أردوغان والسراج

هند المغربي

أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل على صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى " تويتر" أن البرلمان الليبي طالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف باتفاق أردوغان والسراج، فيما أكد البرلمان الليبى للأمم المتحدة أن ولاية رئيس حكومة الوفاق انتهت.