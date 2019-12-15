سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العامة للاستعلامات: الإعلام الخارجى يرى منتدى شرم الشيخ "منصة صممها شباب واعد"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:25 م
العامة للاستعلامات: الإعلام الخارجى يرى منتدى شرم الشيخ "منصة صممها شباب واعد" الهيئة العامة للاستعلامات-ارشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، النشرة الثانية لليوم الثاني على التوالي عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.

 

ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة من النقاط التي ركز عليها تناول الإعلام الدولي، وذلك على النحو التالي:

أفرد الإعلام العربي مساحات واسعة لفعاليات المنتدى من خلال التركيز على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواجهة الدول التي تقدم الدعم بكل أشكاله للجماعات الإرهابية.

ـ يكون الإرهاب بغض النظر على نشأته ظاهرة تؤثر على الثقافة والفكر السائد في الدولة.

 

ـ يمزج الإرهاب بين الطرق التقليدية والتقنيات الحديثة.

 

- بحث تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقًا للمصالح المشتركة.

 ـحرص الإعلام الأوروبي والأمريكي على تأكيد ما ورد في كلمة الرئيس "السيسي" بشأن معاناة أوروبا من عودة العناصر الإرهابية التي كانت مع تنظيم داعش في العراق وسوريا، وكذلك تأكيده ارتباط الأمن القومي المصري بمنطقة الساحل والصحراء التي تجاور الأراضي الليبية، حيث تقع في هذه الدول الخمس أحداث إرهابية، وتفتقد إلى القدرات الأمنية والاقتصادية الكافية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أن الإرهاب أصبح غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول إليها.

 

ـ أ كد الإعلام الإفريقي أن منتدى الشباب العالمي يعد منصة صممها شباب واعد، كما أنه يرسل رسالة سلام وازدهار ووئام وتقدم إلى العالم بأسره.

 

النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (1)
النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (1)

 

النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (2)
النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (2)

 

النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (3)
النشرة الثانية لليوم الثانى على التوالى عن تغطية الإعلام الدولى في مجمله لفعاليات منتدى شباب العالم (3)

 


الرئيس السيسى

هيئة الاستعلامات

منتدى شباب العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات

"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات

مانشستر سيتي يكتفى بثلاثية ضد أرسنال فى الدوري الانجليزي.. فيديو

مانشستر سيتي يكتفى بثلاثية ضد أرسنال فى الدوري الانجليزي.. فيديو

الجماهير تستقبل محمد صلاح بأغنية الملك المصري في قطر.. فيديو

الجماهير تستقبل محمد صلاح بأغنية الملك المصري في قطر.. فيديو

صور.. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بمشاركة وفود المنتدى

صور.. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بمشاركة وفود المنتدى

وزير الاتصالات يعلن من منتدى شباب العالم ربط 800 مبنى حكومى بالألياف الضوئية

وزير الاتصالات يعلن من منتدى شباب العالم ربط 800 مبنى حكومى بالألياف الضوئية

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور

كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

ليفربول يصل قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.. فيديو

ليفربول يصل قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.. فيديو

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة