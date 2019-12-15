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السيسي يلتقى أبو مازن بشرم الشيخ ويؤكد ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:49 م
السيسي يلتقى أبو مازن بشرم الشيخ ويؤكد ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسى
شرم الشيخ- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بشرم الشيخ الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس ثبات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

كما أكد الرئيس استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابى لخلق المناخ المواتى لاستقرار الأوضاع على الأرض، وهو ما سيساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسى المتمثل فى تحقيق السلام المنشود، مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة توحيد الجهود فى إطار أفق سياسى ومسعى متكامل يتعدى الحلول القاصرة والمؤقتة.

 

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطينى عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخى فى هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية فى ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

 

وتم التوافق خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الصف الفلسطينى بما يساهم فى تحقيق آمال الشعب فلسطين.

 


السيسي

القضية الفلسطينية

شرم الشيخ

ابو مازن

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