السيسى: لا بديل عن استعادة الدولة الوطنية لمكانتها لعودة الاستقرار

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا بديل عن استعادة الدولة الوطنية لمكانتها مرة أخرى ، مضيفا أكدنا على هذا الكلام منذ 5 سنوات، وحذرنا من أن النتائج ستكون كارثية على الجميع، مشيرا إلى أن الدول التى فقدت الكثير من سيادتها الوطنية يجب أن تعاد إليها مرة أخرى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى جلسة "تعزيز الحوار بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن الجيوش الوطنية هى المسئولة عن الأمن داخل بلدها مشددا على أن الجيش الوطنى ليس له أهواء أو متحزب وهمه الوطن فقط.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية توفير فرص العمل لشباب القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن تغيير وجه القارة الأفريقية يحتاج إلى مشاريع عملاقة فى البنية التحتية، مضيفا: " تغيير وجه القارة الأفريقية خلال عشر سنوات يتعمل بنية أساسية بمبلغ 2 مليار دولار عن طريق قروض لشركات حتى تتغير حياة ومستقبل أفريقيا".