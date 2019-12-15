السيسى بمنتدى الشباب: عودة الاستقرار مرة أخرى للإقليم العربى مصلحة للجميع

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة الليبية تعانى من وجود قوى أخرى تنازع الاستقرار داخلها نتيجة تنفيذ أجندتها، قائلا: "ليه الحكومة الليبية بلا إرادة حرة حقيقية خلال السنوات الماضية؟.. لأنها أسيرة للمليشيات المسلحة والإرهابية فى طرابلس.. بمنتهى الصراحة كده.. ونعالج الأمور وكل واحد ومصالحه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة "تعزيز الحوار بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أنه من مصلحة الجميع أن يعود الاستقرار مرة أخرى للإقليم دون النظر إلى المصالح الخاصة، مشددا على أن الإرهاب أصبح وسيلة لتنفيذ هذه المصالح.