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السجن 5 سنوات لنجار مسلح لحيازته حشيش بقصد الإتجار فى الشرقية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:57 م
السجن 5 سنوات لنجار مسلح لحيازته حشيش بقصد الإتجار فى الشرقية المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، نجار مسلح بالسجن 5 سنوات، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 32406 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، ليوم 19 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام المقدم رائد ربيع، الضابط بإدارة البحث الجنائى، والنقيب هشام عبد الحميد، معاون مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، من ضبط " ع ع ع " نجار مسلح مقيم دائرة مركز بلبيس، بحوزته كيس بلاستيك بداخله 15 لفافة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وسلاح نارى بقصد الدفاع عن تجارته المشروعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

مخدرات

نجار مسلح

بلبيس

جنايات الزقازيق

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