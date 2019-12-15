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الزراعة: نشر لجان متخصصة بحقول الخضر لرصد أى حالات مرضية للنبات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:00 ص
الزراعة: نشر لجان متخصصة بحقول الخضر لرصد أى حالات مرضية للنبات وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت  اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حملاتها على زراعات الخضر لرصد أى حالة مرضية للنبات وأى تضرر للزراعات بسب هطول الأمطار والمناخ المتغير، وعمل برامج توعوية للفلاحين من خلال نشر لجان متخصصة بالحقول، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية  للبساتين  والمحاصيل  الزراعية، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع"، إن  هناك لجان منتشرة من  قبل إدارة الخضر والمحاصيل البستانية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الزراعة ولجان متخصصة من قبل مركز البحوث الزراعية، لرصد حالات المتغيرات على الزراعات الفاكهة والخضر بسب هطول الامطار والمناخ المتغير، وتشكيل غرف عمليات بكل مديريات الزراعة  لتلقى أى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، مؤكدا أن هناك تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية والزراعية، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفوري فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية والامطار من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

 



 

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