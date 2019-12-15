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"الزجاج والبللور" تتجاوز خسائرها وتربح 38.7 مليون جنيه فى عامين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:00 ص
"الزجاج والبللور" تتجاوز خسائرها وتربح 38.7 مليون جنيه فى عامين الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، عن نجاح شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور، التابعة للقابضة المعدنية، فى تجاوز خسائرها المتلاحقة طوال سنوات عديدة.
 
وتنتج الشركة الأمبولات الزجاجية الطبية وزجاجات الأدوية، والزجاجات متعددة الاستخدامات، والاداوات المنزلية والزجاج المسطح.
 
أضاف نافع لـ"اليوم السابع" إن الشركة بفضل دعمنا لها نجحت فى تحقيق نحو 38.7 مليون جنيه أرباحًا العامين الماضيين ، مقارنة بخسائر بلغت 15 مليون جنيه خلال الثلاثة أعوام السابقة من 2015 حتى 2017.
 
أشار مدحت نافع، أن زيادة الإنتاجية وتنشيط التسويق، وراء ما تحقق فى الشركة من أرباح وتجاوز فترات الخسائر.

النصر الزجاج والبللور

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القابضة المعدنية

مدحت نافع

قطاع الاعمال العام

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