سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرياض: 124 ألف زائر فى معرض جدة الدولى للكتاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:46 ص
الرياض: 124 ألف زائر فى معرض جدة الدولى للكتاب معرض جدة الدولي للكتاب
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجّل معرض جدة الدولي للكتاب فى نسخته الخامسة توافد 124068 زائراً من مختلف شرائح المجتمع، منذ انطلاقته وحتى مساء أمس السبت، وسط أجواء ثقافية اتسمت بالتنوع والإثراء المعرفى، والمشاركة الفاعلة فى ظل تنافس 400 دار نشر محلية وعربية وعالمية.

وبحسب صحيفة الرياض، غطّى المعرض مشاركة 40 دولة حول العالم حيث يتربع على مساحة تبلغ 30،000 متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ملبياً لأذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافى والاطلاع على المخزون الثقافى السعودى والعربى والعالمى.

يذكر أن معرض جدة الدولى للكتاب في نسخته الخامسة يحمل 350 ألف عنوان فى شتى أوعية المعرفة، فيما تحدد صعود 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر 50 فعالية منوعة.


معرض جدة الدولي للكتاب

السعودية

معرض الكتاب

جدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة