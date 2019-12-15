الرئيس الموريتاني يتوجه إلى النيجر لحضور قمة دول الساحل الخمس

توجه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى اليوم الأحد إلى النيجر للمشاركة فى القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل الخمس.
وقالت الإذاعة الموريتانية إن الرئيس يرافقه وفد هام على رأسه وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وكان تنظيم داعش قد استهدف الخميس الماضي قاعدة عسكرية في النيجر قرب الحدود مع مالي ، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى، وأرجأت فرنسا قمة لقادة دول مجموعة الساحل، كان من المقرر أن تستضيفها غد الاثنين.
وكانت الرئاسة النيجرية قد أعلنت أمس السبت عقد اجتماع لقادة دول مجموعة الساحل في نيامي، لمناقشة المشاكل الأمنية في منطقة المجموعة التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.
الرئيس الموريتاني يتوجه إلى النيجر لحضور قمة دول الساحل الخمسالأحد، 15 ديسمبر 2019 01:52 م
الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى اليوم الأحد إلى النيجر للمشاركة فى القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل الخمس.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
موريتانيا : فتح مكتب للشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقةالأحد، 15 ديسمبر 2019 08:40 ص
موريتانيا تستحدث معهدا للفنون وتقرر إنتاج أفلام وإقامة مهرجانين جديدينالجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:17 ص
مصر تعرب عن تعازيها لجامبيا والسنغال فى ضحايا حادث غرق قارب قبالة موريتانياالإثنين، 09 ديسمبر 2019 04:05 م
موريتانيا تشرع فى ترحيل مهاجرين إلى بلدانهم الأصليةالسبت، 07 ديسمبر 2019 03:58 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة