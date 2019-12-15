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الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم: "عندنا ضيوف وليسوا لاجئين"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:13 م
الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم: "عندنا ضيوف وليسوا لاجئين" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مطالبة مصر بعودة الدولة الوطنية لم تكن انحياز لأى حد، ولكن من أجل استقرار المنطقة، متابعا: "عندنا ضيوف وليسوا لاجئين بغض النظر عن عددهم.. سواء كانوا 5 ملايين أو 6 مثلما تحدثت السفيرة نائلة جبر". 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر استطاعت منع خروج أى مركب للهجرة غير الشرعية، بسبب عودة الدولة الوطنية واستعادة قدرة الدولة المصرية لقدرتها بعد فترة من عدم الاستقرار عقب عام 2011. 

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الدولة المصرية استطاعت بذل هذه الجهود فى ملف الهجرة غير الشرعية، بعد الجمع بين إدراة الدولة وقدرتها، ومصر استعادت قدرتها منذ سبتمبر عام 2016، وفق التزامات الدولة تجاه الواقع الموجود فى المنطقة. 


الرئيس السيسى

السيسى

كلمة الرئيس السيسى

منتدى شباب العالم

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