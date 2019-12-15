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الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: المنطقة العربية أصبحت تعانى من تسلسل أزمات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:26 م
الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: المنطقة العربية أصبحت تعانى من تسلسل أزمات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المنطقة العربية تعانى من تسلسل أزمات بشكل مستمر، وأصبح لدينا أزمة ويترب عليها أزمة ، مضيفا الآن نرى ما يحدث فى لبنان تداعى نتيجة موقف ولكن ما هو الموقف إذا تطور الأمر فى لبنان أكثر من ذلك، وأصبح عندنا سوريا وقد يكون لدينا لبنان".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن لبنان يوجد بها  2 مليون لاجئ داخل لبنان بجانب مواطنين الدولة.. لا قدر الله ما الموقف إذا تعقدت الأزمة أكبر ما هو عليه الآن.. ورأينا لا قدر الله نزوح إلى اوروبا أو دول جوار أخرى.

 

 


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منتدى شباب العالم

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